Der Volvo erlitt bei dem nächtlichen Brand einen Totalschaden. Er brannte komplett aus. FOTO: Sebastian Iwersen Flensburg Wieder ein Feuer auf Duburg: Volvo brennt in der Nacht in der Waldstraße aus Von Sebastian Iwersen | 10.08.2022, 07:13 Uhr

Bereits am frühen Dienstagmorgen hatte es in der benachbarten Duburger Straße gebrannt. Nun musste die Feuerwehr erneut in den Flensburger Norden ausrücken, um ein brennendes Auto zu löschen.