Die 15. Ausgabe des beliebten Coverband-Festivals war in mehrfacher Hinsicht eine Punktlandung. Erst zwei Tage vor dem Flens-Festival konnten Tiefbauarbeiten auf dem Hof der Brauerei abgeschlossen werden, und auch das Wetter hielt für norddeutsche Verhältnisse durch.

Die zunächst in den Wettermodellen simulierte Gewitterfront löste sich im Laufe des Tages in Wohlgefallen auf. „Bei einer Unwetterwarnung wäre es kritisch geworden, aber wir haben Glück gehabt“, zeigte sich Organisatorin Laura Reischl von der Brauerei erleichtert.

Große Fangemeinde trotzt dem Regen

Was blieb, war der Regen. Und der war hartnäckig. Fast den ganzen Abend tröpfelte es in unterschiedlicher Intensität. Doch die Festival-Gäste, von denen die allermeisten sich die Tickets bereits im Vorverkauf gesichert hatten, waren gut gerüstet. Mit Einmal-Regencapes, Schirmen und Regenjacken pilgerten sie zum Hof der Brauerei im Munketoft. An die 3000 von ihnen hielten sich durchgehend auf dem Hof auf. „Wir haben eine große Fangemeinde“, freute sich Organisatorin Reischl.

Regencapes und Schirme konnten den mehreren Tausend Festival-Besuchern nicht die Stimmung vermiesen Foto: Sebastian Iwersen

Das Programm des Coverband-Events versprach eine bunte Reise durch die Welt der Musik aus den vegangenen Jahrzehnten. Den Auftakt machten mit den Comedy-Rockern „Die Andersons“, gefolgt von der Entertainer-Combo „Big Maggas“ zwei bekannte Band-Größen die auch schon im vergangenen Jahr dabei waren und mit Tanz- und Showeinlagen dem Publikum ordentlich einheizten.

Dichtes Gedränge vor der Bühne: Die Besucher genossen eine kurzweilige Reise durch ein buntes Musikprogramm. Foto: Sebastian Iwersen

Längst vergessen geglaubte Stars leben wieder auf

Ein weiteres Highlight des Abends war die „Hit Radio Show“, die mit acht Künstlern und über 200 Kostümen angereist war. Unter ihrer Regie traten Künstler auf die Bühne, die man ansonsten entweder gar nicht mehr oder nur noch selten live sehen kann. Neben Freddie Mercury, Tina Turner, Nena und „AC/DC“ tönten auch Hits von Wanda Jackson („Lets have a Party“) oder Peter Schilling („Major Tom“) aus den Lautsprechern.

Nach jedem Song verschwanden die Künstler hinter der Bühne und warfen sich die Kostüme des nächsten Stücks auf der Hitliste um. Dank der gekonnten Moderation von „Eddie Tornado“ bekamen die Zuschauer davon kaum etwas mit.

Und in Anlehnung an das Wetter durfte auch der Song „Umbrella“ von Popstar Rihanna nicht fehlen, bei dem nicht nur die Hände, sondern auch die Regenschirme aus dem Publikum nach oben gereckt wurden.

Auch „Nena" war mit „99 Luftballons" dabei - gecovert von der „Hit Radio Show" Foto: Sebastian Iwersen

Zum Abschluss des ungewöhnlich feuchten Festival-Abends wurde es dann noch einmal rockig. „Heaven in Hell“ lud mit den bekannten Rocksongs der Achtziger von Queen, Toto, U2 und Foreigner zum Schlussakt auf dem Brauereihof, über dem mittlerweile auch die Regenwolken ihren Widerstand gegen die gute Laune zwischen Produktionshallen und farblich illuminierten Tanks aufgegeben hatten.