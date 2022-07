Der EC 175 nach Prag nutzt fast die gesamte Länge des Flensburger Bahnsteigs. FOTO: Joachim Pohl up-down up-down Mit Rücktour am Elbe-Radweg Eurocity Flensburg-Prag – die neue Zugverbindung im Test Von Joachim Pohl | 07.07.2022, 15:22 Uhr

In neun Stunden nach Prag: So funktionieren Buchung, Fahrradmitnahme und WLan. Wir haben den EC 175 getestet – inklusive Rücktour am Elbe-Radweg.