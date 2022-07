Lange Autoschlangen prägten auch am Montagnachmittag auf vielen Straßen in Harrislee das Bild. FOTO: Benjamin Nolte up-down up-down Erneut Ausnahmezustand in Harrislee Auf der Suche nach Ausweichrouten – Urlauber verstopfen auch am Montag die Straßen Von Benjamin Nolte | 25.07.2022, 18:03 Uhr

Nachdem bereits am Wochenende der Reiseverkehr in und um Harrislee für teils chaotische Zustände auf den Straßen gesorgt hat, ging auch am Montagnachmittag in vielen Teilen der Gemeinde nichts mehr. Urlauber verstopften regelrecht alle Ausweichrouten zu den Staus auf A7 und B200.