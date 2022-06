Wo jetzt noch der Wirtschaftshafen in Betrieb ist, soll in den kommenden Jahren ein neuer Stadtteil entstehen. FOTO: Michael Staudt HypoVereinsbank-Marktbericht Wird der Stadtteil Hafen-Ost Flensburgs neues Nobel-Viertel? Von Ove Jensen | 31.05.2022, 14:42 Uhr

Die Immobilienpreise in Flensburg steigen immer weiter. Die HypoVereinsbank geht in ihrem Marktbericht nicht von einem baldigen Ende der Preisspirale aus. In einigen Stadtteilen gibt es dabei zusätzliche Preistreiber.