Die Eltern Hanna und Oliver mit Baby Noah Noel und Bundespolizist Ralf. Ihre Nachnamen wollen alle Beteiligten nicht auf shz.de lesen. Foto: Bundespolizei Flensburg Eltern von Noah Noel danken dem „Geburtshelfer" von der B200 Von Julian Heldt | 16.03.2023, 17:47 Uhr

Die werdenden Eltern waren am Donnerstagabend auf dem Weg in die Diako mit ihrem Auto liegen geblieben. Kein Auto hielt an, doch dann kam ein Bundespolizist und wurde zum Retter in der Not.