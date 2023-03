Das Rathaus in Flensburg: Hier könnten nach der Kommunalwahl 2023 elf verschiedene Parteien und Wählergemeinschaften in der Ratsversammlung vertreten sein. Foto: Michael Staudt up-down up-down Kommunalwahl 2023 in SH Elf Listen zur Wahl für die Ratsversammlung in Flensburg zugelassen Von Ove Jensen | 27.03.2023, 12:32 Uhr

Bei der Kommunalwahl am 14. Mai 2023 treten in Flensburg alle Parteien und Wählergemeinschaften an, die schon jetzt in der Ratsversammlung vertreten sind – und zwei weitere.