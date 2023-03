Manchen freut es, wenn der Winter noch einmal zurückkommt. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Wetter im Norden Schneefälle und Nachtfrost: Nächste Woche kommt der Winter zurück nach Flensburg Von Sebastian Iwersen | 03.03.2023, 15:24 Uhr

Wer sich angesichts blühender Krokusse, Sonnenschein und Temperaturen von bis zu zehn Grad in den vergangenen Tagen schon auf einen baldigen Frühlingsbeginn gefreut hat, dürfte bitter enttäuscht werden. In der kommenden Woche wird es in Flensburg und Umgebung zunächst einmal wieder winterlich. Auch Schneefälle sind möglich.