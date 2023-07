Rund 25 Beschäftigte aus Flensburg und Kiel nahmen an dem Streik in der Großen Straße teil. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Streik in Flensburg Mit Trillerpfeifen und Transparenten: Einzelhandels-Beschäftigte fordern mehr Lohn Von Sebastian Iwersen | 21.07.2023, 12:04 Uhr

Sie fordern eine gerechtere Bezahlung und haben dafür die Arbeit niedergelegt: In Flensburg wurde am Freitag der Einzelhandel bestreikt. Ein Geschäft in der Innenstadt musste nach Angaben der Gewerkschaft deshalb geschlossen bleiben.