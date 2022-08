Neue Optik und bessere Technik: Der neue Roller des Anbieters „Tier“ verspricht zahlreiche Verbesserungen. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Mietroller E-Scooter in Flensburg: Darum tauscht der Anbieter „Tier“ die gesamte Flotte aus Von Sebastian Iwersen | 27.08.2022, 09:32 Uhr

Mit der Erneuerung der insgesamt 300 Roller in der Stadt gehört Flensburg nach Düsseldorf, Saarbrücken und Kiel zu den ersten Städten in Deutschland, in denen das neue Modell zum Einsatz kommt.