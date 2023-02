Videoumfrage in Flensburg Duzen oder Siezen: Im Restaurant, beim Arzt oder im Job – Brauchen wir das „Sie“ noch? Von Victoria Lippmann | 09.02.2023, 16:45 Uhr

Beim Thema „Siezen“ und „Duzen“ scheiden sich die Geister. Während das „Sie“ unseren Nachbarn in Dänemark inzwischen völlig fremd ist, können sich die Deutschen das informelle „Du“ noch nicht in jeder Lebenssituation vorstellen. Wir haben uns dazu bei Passanten in Flensburg umgehört.