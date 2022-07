DLRG-Präsidentin Ute Vogt und Oberbürgermeisterin Simone Lange am Anleger in Solitüde. FOTO: Gunnar Dommasch up-down up-down Flensburger Strand DLRG-Chefin Ute Vogt und OB Simone Lange besuchen Solitüde: Wo sie Nachholbedarf sehen Von Gunnar Dommasch | 21.07.2022, 20:23 Uhr

DLRG-Präsidentin Ute Vogt, zusammen mit dem Chef der Flensburger Lebensretter, Torsten Brocks, und Oberbürgermeisterin Simone Lange legten am Mittwochnachmittag in Solitüde an und machten sich ein Bild von der Lage an dem Strand.