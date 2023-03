Die „lüttIng“-Jury schaut sich die Türschilder an. Foto: Marco Knopp, lüttIng up-down up-down Gymnasium in Flensburg Digitale Türschilder an der AVS bekommen Jury-Förderung Von Flensburger Tageblatt | 29.03.2023, 11:13 Uhr

Informatik in der Praxis: Neue Türschilder zeigen in der Auguste-Viktoria-Schule an, was aktuell im Raum unterrichtet wird.