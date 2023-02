Insolvenzplan eingereicht: Bis zum Sommer soll das Diako-Krankenhaus in Flensburg vollständig genesen sein. Foto: Staudt up-down up-down Amtsgericht Flensburg Wichtiger Schritt zur Sanierung: Diako-Krankenhaus reicht Insolvenzplan ein Von Ove Jensen | 17.02.2023, 14:33 Uhr

Bis Ende Juni will das Diako-Krankenhaus das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beenden und wieder in den regulären wirtschaftlichen Betrieb zurückkehren. Dafür müssen die Gläubiger auf viel Geld verzichten.