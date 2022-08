FOTO: Privat Typisierungsaktion in Harrislee Diagnose Leukämie: Uwe Blunck aus Schafflund kämpft um sein Leben Von Flensburger Tageblatt | 15.08.2022, 17:12 Uhr

Uwe Blunck aus Schafflund leidet an Blutkrebs. Er benötigt so schnell wie möglich eine Stammzellspende. Jetzt ist eine große Typisierungsaktion in Harrislee geplant.