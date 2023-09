Die Sprengung mindestens eines Geldautomaten innerhalb des Förde-Parks an der Schleswiger Straße ist dafür verantwortlich, das Teile des Einkaufszentrums am Freitagmorgen gesperrt und die Geschäfte geschlossen sind.

Die Polizei hat den linken Teil des Einkaufszentrums abgesperrt. Foto: Sebastian Iwersen

„Gegen 2.30 Uhr in der Nacht kam es zunächst zu einer Detonation“, bestätigt der Pressesprecher des Landeskriminalamtes, Uwe Keller. Zuvor sollen der oder die unbekannten Täter in das abgeschlossene Gebäude eingedrungen sein. Dies geschah möglicherweise durch die gewaltsame Entfernung der Glaselemente in den Automatiktüren des Eingangsbereichs im linken Teil des Centers.

„Von der Sprengung betroffen sind zwei Geldautomaten, die nebeneinander standen“ Uwe Keller Pressesprecher des Landeskriminalamtes

Spur der Verwüstung im Einkaufszentrum

Die Automaten, die der „VR-Bank“ gehören, sollen völlig zerstört worden und Teile der Mail verwüstet sein. Durch die Sprengung löste auch die automatische Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums aus. Die wenig später anrückende Feuerwehr konnte aber keinen Brand feststellen.

Die beiden Geldautomaten wurden völlig zerstört. Foto: Sebastian Iwersen

Ob die Täter auch Geld erbeutet haben, ist nach Angaben der Ermittler derzeit noch unklar. Vor Ort konnten die Beamten mindestens einen Teil des Geldes aus den Automaten sicherstellen. Das Landeskriminalamt ist am Freitagvormittag vor Ort und untersucht den Tatort. Dabei kam auch ein Roboter zum Aufspüren von Sprengstoffen zum Einsatz.

Mit einem Roboter wurde der Tatort auf Sprengstoff untersucht. Foto: Sebastian Iwersen

Förde-Park soll bis zum Mittag wieder fast vollständig geöffnet sein

Nach der Spurensicherung sollen nach Angaben des Centermanagements die Spuren der Explosion beseitigt und der betroffene Teil des Förde-Parks bis zum Mittag wieder geöffnet werden. Ob auch die Filiale des Aldi-Marktes, in dessen Eingangsbereich die gesprengten Automaten standen, heute noch wieder eröffnen kann ist zur Stunde unklar.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise auf die Täter oder an der Tat beteiligte Fahrzeuge und Fluchtrichtungen gibt es bislang nicht. Das Landeskriminalamt bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Förde-Park verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich über 110 bei der Polizei zu melden.