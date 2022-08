Abkühlung in den Fluten für Groß und klein am Strand von Ostseebad. FOTO: Sebastian Iwersen up-down up-down Sommer an der Förde Neue Hitzewelle: So warm wird es diese Woche noch in Flensburg Von Sebastian Iwersen | 02.08.2022, 14:57 Uhr

Keine länger andauernden Wärmeperioden, dafür immer wieder kurze Hitzewellen: Wer in diesem Jahr einen schönen Sommertag am Strand verbringen möchte, muss spontan sein – so auch in dieser Woche.