Flensburg Hitzige Einwohnerversammlung zum Freibad Weiche: Gegenwind für die Verwaltung Von Julian Heldt | 30.08.2023, 08:39 Uhr Mehr als 150 Einwohner besuchten die Versammlung in der Weicher Friedenskirche. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Darf das Freibad Weiche im kommenden Jahr öffnen? Wird es saniert oder ganz neu gebaut? Konkrete Antworten gab es am Dienstagabend in der Friedenskirche in Weiche nicht. Doch nun macht die Politik Druck.