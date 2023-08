Fernwärmeleitung wurde saniert Nach fast sechs Wochen Vollsperrung: Der Ochsenweg in Flensburg-Weiche ist wieder frei Von Sebastian Iwersen | 25.08.2023, 13:01 Uhr Seit Freitagmittag rollt der Verkehr auf dem Ochsenweg wieder. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Rund sechs Wochen lang endete die Fahrt zwischen Jarplund und Harrislee vor rot-weißen Absperrungen an der Bahnbrücke in Weiche – oder in einer mehreren Kilometer langen Umleitung. Seit Freitagvormittag ist die Straße nun wieder frei.