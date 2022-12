Julie Marie Olsen sorgte für die musikalischen Einstimmung „op platt“ Foto: Gunnar Dommasch up-down up-down Flensburg Wie Kultur neue berufliche Perspektiven schaffen kann Von Gunnar Dommasch | 12.12.2022, 11:37 Uhr

Der „Kulturschlüssel im Norden“ in Flensburg ist schon seit dem Sommer auf dem Weg, jetzt wurde er in der Niederdeutschen Bühne präsentiert. Was macht dieses Projekt so besonders?