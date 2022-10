Foto: Tilman Wrede Gruseln in Flensburg-Weiche Vorbereitungen auf Hochtouren: Das plant Familie Schröfel dieses Jahr im Halloween-Haus Von Tilman Wrede | 20.10.2022, 13:05 Uhr

Familie Schröfel und ihr Grusel-Haus zu Halloween ist in ganz Flensburg bekannt. Im vergangenen Jahr sind 773 Besucher am 31. Oktober in den Keitumer Weg gekommen. Mit einem neuen Thema soll die 1000er-Marke geknackt werden.