Erst vor wenigen Jahren hieß es: „Frisches Leben in alten Gemäuern“. Das Fresh Inn, das es zu diesem Zeitpunkt bereits seit einiger Zeit in der Holmpassage gab, öffnete neu in der Großen Straße. Der Ansturm war groß, das Café beliebt. Es folgte ein weiteres Restaurant, das „Fresh Inn Mexico“ auf der Hafen-Ostseite in der ehemaligen „Sprotte“.

Personalmangel sorgte für prekäre Lage

Doch dann kamen Corona, der Krieg in der Ukraine, Personalmangel und viele andere Herausforderungen – keine leichten Zeiten für die Gastronomie. Am Mittwoch gaben die Inhaberinnen Rasa Kisiele und Jule Kisieliute die Schließung ihrer Betriebe bekannt. „Fresh Inn gibt es seit 2014, und wir hätten nächstes Jahr das zehnjährige Jubiläum gefeiert“, heißt es in dem Instagram-Post. Und weiter:

„Wir hatten die Vision, was Frisches und Urbanes in Flensburg zu schaffen. Wir haben viel Neues ausprobiert, gekämpft, sind an unsere Grenzen gekommen, [haben es] aber nicht mehr geschafft.“ Instagram-Post des Fresh Inn

In der Vergangenheit hatte sich das Team bereits mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt: „Wir stehen alle unter Druck. Der Personalmangel hat so große Ausmaße erreicht, dass wir langsam nicht mehr weiter wissen“, berichtete Rasa Kisiele damals. Zeitweise musste das Fresh Inn Mexico am Hafen schließen. Im Sommer versuchten es die Inhaber noch einmal mit einem anderen Konzept – doch vergeblich.

Die Nachricht über die Schließung sorgte in den sozialen Medien bereits für zahlreiche Reaktionen und Anteilnahme – auch von anderen Cafés und Gastronomiebetrieben. „Es ist wirklich sehr schade zu lesen, die Gastronomie hat es auch nicht gerade immer so leicht“, kommentiert etwa die Plan-B-Kaffeebar. Das Café Isa schreibt: „Was für eine traurige Nachricht. Wir hätten euch sehr gewünscht, dass es weiter geht.“

Wie es für die Inhaberinnen nun weitergeht, ob es eine Abschiedsveranstaltung geben wird und was die genauen Hintergründe ihrer Entscheidung sind – dazu wollen sich die beiden in den kommenden Tagen noch äußern.