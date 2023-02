Prof. Dr.-Ing. Torsten Steffen und sein Team bauen mit dem FabLab Schwellenängste zum Campus ab. Foto: Staudt up-down up-down Für alle: Campus Flensburg Förderung für das FabLab endet: Was das für den außerschulischen Lernort bedeutet Von Antje Walther | 05.02.2023, 11:09 Uhr

Prof. Torsten Steffen geht davon aus, dass FabLabs in zehn Jahren Standard sein werden und will eine Finanzierungslücke vermeiden. Denn so ein Innovationslabor ist längst nicht nur für Schulen interessant.