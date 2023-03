Letzte Vorbereitungen auf das Jahrmarktsspektakel: Timo Böge am kleinen Riesenrad. Foto: Michael Staudt up-down up-down Frühjahrsmarkt 2023 Endlich wieder Jahrmarkt in Flensburg: Das erwartet die Besucher Von Julian Heldt | 30.03.2023, 14:08 Uhr

Die Inflation belastet auch die Schausteller. Was bedeutet dies für den am Freitag beginnenden Jahrmarkt auf der Exe in Flensburg?