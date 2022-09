Seit August kann man auch draußen Kaffee und Torte genießen. Foto: Antje Walther up-down up-down Flensburger Marienhölzung Trümmertorte ist der Renner im Café Kauz im Wald Von Antje Walther | 26.09.2022, 12:14 Uhr

Das Café in der Marienhölzung in Flensburg hat sich nach einer Probephase 2021 in diesem Jahr zu einem beliebten Ausflugslokal gemausert. Ende Oktober geht das Team jedoch in die Winterpause. Es hat Pläne für die Zukunft.