Zur Exe in Flensburg Grünstreifen-Parken: Am Tierheim verboten, beim Jahrmarkt erlaubt? Von Ove Jensen | 08.09.2023, 15:23 Uhr An der Straße „Zur Exe" parken seit Freitag wieder zahlreiche Besucher des Flensburger Jahrmarktes. Foto: Ove Jensen

Am Freitag hat auf der Exe der Jahrmarkt begonnen. Viele Besucher parken an der Straße auf dem Seitenstreifen. Für so etwas hatte es am Sonntag vor dem Tierheim reihenweise Knöllchen gegeben.