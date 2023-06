Bald nicht mehr erlaubt: Muschelfischen in der Förde. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Nachricht aus Kopenhagen Dänemark verbietet Muschelfischerei in der Flensburger Förde Von Sebastian Iwersen | 07.06.2023, 16:33 Uhr

Was auf deutscher Seite der Förde schon seit fünf Jahren verboten ist, endet nun auch jenseits der wasserseitigen Grenze in der Flensburger Förde. Am Mittwoch, 7. Juni, haben die Regierungsparteien in Dänemark vereinbart, die Muschelfischerei in der Förde komplett zu verbieten.