St. Franziskus-Hospital in Flensburg Steigende Corona-Zahlen: Auch schwere Krankheitsverläufe nehmen wieder zu Von Annika Kühl | 06.10.2022, 16:21 Uhr

Seit einiger Zeit steigen die Corona-Zahlen in Flensburg wieder deutlich an, der Inzidenzwert lag am Donnerstag bei 482,9. Zu vermuten ist jedoch eine hohe Dunkelziffer und auch im Krankenhaus machen sich wieder mehr Infektionen mit teilweise schweren Verläufen bemerkbar.