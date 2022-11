Die Kurt-Tucholsky-Schule in Flensburg-Tarup hat ein großes Grundstück mit Erweiterungspotenzial. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Steigende Schülerzahlen in Flensburg Notlösung an der Kurt-Tucholsky-Schule? Gemeinschaftsschulen brauchen mehr Platz Von Ove Jensen | 05.11.2022, 13:22 Uhr

Die Gemeinschaftsschulen im Osten von Flensburg sind an der Kapazitätsgrenze. Schon für das nächste Schuljahr müssen Lösungen her. Aber geht das so schnell?