Rauch zog auch in Wohnungen Container vor Wohnhaus in Flensburg in Flammen: Flurstraße voll gesperrt Von Heiko Thomsen | 08.08.2023, 17:54 Uhr Beim Eintreffen der Feuerwehr in der Flurstraße loderten bereits die Flammen aus dem Container. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down

Ein Feuer in einem Baustellencontainer hat am Dienstagnachmittag für eine Vollsperrung der Flurstraße in Flensburg gesorgt. Die Feuerwehr musste schnell handeln, denn das Feuer drohte sowohl auf ein Auto als auch auf die Hausfassade überzugreifen.