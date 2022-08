Andreas und Swantje Munk betreiben neben dem Automaten in Flensburg auch noch zwei weitere in Sörup und Sterup. FOTO: Ove Jensen up-down up-down Alter Kupfermühlenweg in Flensburg Das Geheimnis hinter dem Naschi-Automaten an der Bushaltestelle Von Ove Jensen | 10.08.2022, 14:21 Uhr

Seit zwei Monaten steht ein Süßigkeitenautomat an der Bushaltestelle Alter Kupfermühlenweg. Swantje und Andreas Munk verraten, warum sie ihn aufgestellt haben und was sich am besten verkauft.