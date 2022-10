Die grenzüberschreitende Linie 110 von Sonderburg nach Flensburg hält am ZOB. Foto: Michael Staudt up-down up-down Bus nach Dänemark Flensburg will künftig für Buslinie 110 nach Sonderburg zahlen Von Mira Nagar | 21.10.2022, 17:16 Uhr

Süddänemark fordert, dass sich Flensburg an der Buslinie über die Grenze beteiligt. Die Stadt will nun Gelder bereitstellen – und das Land in die Pflicht nehmen.