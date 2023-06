Der Bunker wurde während des Zweiten Weltkriegs errichtet. Foto: Michael Staudt up-down up-down Auktion Flensburger Bunker sollte in Berlin versteigert werden – ohne Erfolg Von Ingmar Höfgen | 12.06.2023, 11:09 Uhr

Schon mehrfach gab es Versuche, den Bunker am Kielseng zu versteigern. Doch auch diesmal interessierte sich in Berlin niemand für das geschichtsträchtige Gebäude. Was wird jetzt aus der Fläche?