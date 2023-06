Apotheker Niklas Losse, der die Löwen-Apotheke in Flensburg betreibt, symbolisiert was vielen Apotheken drohen könnte. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Geschlossene Apotheken in Flensburg Lautstarker Streik in der Innenstadt: Apotheker protestieren gegen eingefrorene Honorare Von Sebastian Iwersen | 14.06.2023, 11:45 Uhr

Rund 150 Apotheker und ihre Angestellten beteiligten sich am Mittwoch am bundesweiten Protesttag und demonstrierten in Flensburg für weniger Bürokratie und eine gerechtere Bezahlung.