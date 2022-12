Bundespräsident Steinmeier kommt für das klassische ZDF-Weihnachtsformat nach Flensburg. Foto: Silas Stein up-down up-down Weihnachten in der St. Nikolai-Kirche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für ZDF-Fernseh-Aufzeichnung in Flensburg Von Antje Walther | 01.12.2022, 15:09 Uhr

Die traditionelle Sendung „Weihnachten mit dem Bundespräsidenten“ wird in diesem Jahr in der Flensburger St. Nikolai-Kirche aufgezeichnet und an Heiligabend ausgestrahlt.