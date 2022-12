Die Bundespolizei hat am Sonntag zwei Männer in Flensburg festgenommen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Flensburg Bundespolizei verhaftet international gesuchten Dieb im Bahnhof Von Flensburger Tageblatt | 19.12.2022, 12:11 Uhr

Es begann mit einem herrenlosen Koffer am Flensburger Bahnhof und endete mit einer Festnahme. Die Bundespolizei nahm am Sonntag einen Mann fest, der per Haftbefehl gesucht wurde. Es war nicht die einzige Festnahme an diesem Tag.