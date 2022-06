Durch die Kontrollen an der dänischen Grenze soll die Einreise von Gewaltbereiten verhindert werden. FOTO: Benjamin Nolte up-down up-down Bei Flensburg G7-Gipfel in Deutschland: Bundespolizei kontrolliert Einreisende aus Dänemark Von Benjamin Nolte | 24.06.2022, 12:15 Uhr

Auswirkungen des G7-Gipfels sind auch an der dänischen Grenze zu spüren. Am Freitag wurde am Grenzübergang Kupfermühle an der B200 kontrolliert.