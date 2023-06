Das Nest der Gespinstmotte erweckte bei vielen Bürgern in Flensburg in den vergangenen Tagen Aufsehen. Foto: TBZ Flensburg up-down up-down Eichenprozessionsspinner in Flensburg? Weiße Nester an Bäumen: Das sagt das Technische Betriebszentrum Von Flensburger Tageblatt | 08.06.2023, 09:24 Uhr

In den vergangenen Tagen haben Bürger in Flensburg weiße Nester an Bäumen und Sträucher entdeckt und sich mit dem Verdacht, dass es sich um den Eichenprozessionsspinner handeln könnte, besorgt an das Technische Betriebszentrum (TBZ) gewandt.