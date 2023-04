Dichter Qualm stieg am Samstagnachmittag aus dem Wohnhaus in Flensburg-Engelsby. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Feuer in Engelsby am Samstag Brennender Kinderwagen in Flensburg – ein Mensch verletzt Von Heiko Thomsen und Lea Sarah Pischel | 29.04.2023, 17:14 Uhr

Im Keller eines Wohnhauses in Flensburg-Engelsby waren am Samstag ein Kinderwagen sowie Holzplatten in Flammen aufgegangen. Die Bewohner mussten das Haus während der Löscharbeiten verlassen.