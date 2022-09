Die Feuerwehr ist derzeit in Flensburg schon fast im Dauereinsatz. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Flensburg Nach Brand in der Apenrader Straße: Feuerteufel schlägt auch auf dem Südermarkt zu Von Heiko Thomsen | 20.09.2022, 10:43 Uhr

Direkt nach dem Kinderwagen-Brand in der Apenrader Straße mussten die Feuerwehrleute am frühen Dienstagmorgen erneut in Flensburg ausrücken.