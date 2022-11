Das alte Gebäude gehört zu einem Hof am Holm: Holzreste und Papiermengen wurden in Brand gesteckt. Foto: Karsten Sörensen up-down up-down Flensburger Innenstadt Erneute Brandstiftung? Feuer in historischem Speichergebäude Von Karsten Sörensen | 25.11.2022, 18:59 Uhr

In der Straße zwischen Holm- und Galerie-Passage brennt es in einem verlassenen Haus. Die Feuerwehr kann schnell löschen – doch war das alte Gebäude wirklich so verlassen?