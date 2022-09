Der Schuppen brannte völlig aus. Von ihm blieb nur noch ein hölzernes Gerippe übrig. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Hohe Mark 16 Brandstifter schlägt in Harrislee erneut zu: Zwei Feuer innerhalb von zwei Stunden Von Sebastian Iwersen | 04.09.2022, 04:58 Uhr

Nach mehreren Wochen der Ruhe musste die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag erneut zum Hochhaus Hohe Mark 16 ausrücken. Es war an diesem Abend nicht das einzige Feuer in Harrislee.