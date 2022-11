Der festgenommene Mann steht unter anderem unter Verdacht, den Brand bei Fahrrad Petersen am 23. August gestiftet zu haben. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Brandserie in Flensburg Polizei nimmt weiteren mutmaßlichen Brandstifter fest Von Flensburger Tageblatt | 21.11.2022, 15:52 Uhr

Ist der Polizei ein Durchbruch gelungen? Im Zusammenhang mit der Brandserie in Flensburg konnte bereits am 17. November ein 32-jähriger Mann verhaftet werden. Er soll für mindestens drei Brände in der Stadt verantwortlich sein.