Brandserie 2022 Geständnis: Freiheitsstrafe für Flensburger Autobrandstifter Von Julian Heldt | 24.03.2023, 12:54 Uhr

Der 35-Jährige räumte vor Gericht ein, im Herbst 2022 in der Gartenstraße in Flensburg zwei Autos angezündet zu haben. Auch das Entzünden einer Gerüstplane in der Nähe eines Wohngebäudes an der Marienkirche gestand er.