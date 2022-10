Die Flensburger Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehr Jürgensby ist im Rewe-Markt am Stadion im Einsatz. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Flensburger Feuerwehr im Einsatz Brandgeruch im Supermarkt: Rewe-Markt am Stadion geräumt Von Heiko Thomsen | 11.10.2022, 20:40 Uhr | Update vor 34 Min.

Am Abend breitete sich im Rewe-Supermarkt am Stadion in Flensburg Brandgeruch aus. Der Markt wurde vorsorglich geräumt. Die Feuerwehr entdeckte die Ursache und konnte Schäden verhindern.