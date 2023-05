Auf dem Bürgersteig vor der Brandruine an der Harrisleer Straße liegen am Freitagmorgen noch Schutt, Leitern und Matratzen.. Foto: Staudt up-down up-down Brand in Flensburg Große Hilfsbereitschaft: Das macht die Harrisleer Straße so besonders und | 05.05.2023, 17:12 Uhr Von Antje Walther Mira Nagar | 05.05.2023, 17:12 Uhr

Die steile Straße, die die Neustadt mit Harrislee verbindet, ist keine „Schlafstraße“, wie man sie manchmal in Außenbezirken findet. Auch am Abend des Brandes blicken mehrere Bewohner aus ihren Fenstern – was am Ende Leben rettete.