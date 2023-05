Mit Hilfe des THW und der Feuerwehr untersuchte die Polizei die Brandstätte. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down Erste Ermittlungsergebnisse Brand in Flensburg: Feuer brach laut Polizei im ersten Obergeschoss des Hauses aus Von Julian Heldt | 09.05.2023, 10:39 Uhr

Am Montag konnten die Ermittler die Brandruine in der Harrisleer Straße betreten. Vier Tage zuvor waren in dem Mehrfamilienhaus zwei Menschen ums Leben gekommen.