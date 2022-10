Das schwer zugängliche Hinterhaus ist vollständig ausgebrannt. Foto: Heiko Thomsen up-down up-down Feuer in Flensburg Am Burgplatz: Großbrand in der Duburger Straße erst nach fast 19 Stunden gelöscht Von Heiko Thomsen | 14.10.2022, 13:42 Uhr

Der Großbrand eines Hinterhauses in der Duburger Straße in Flensburg hat die Feuerwehren bis in die Morgenstunden des Freitags gefordert. Inzwischen ist der Brand gelöscht und der Verkehr auf der Duburger Straße wieder freigegeben.