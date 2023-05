Bei dem Feuer am 4. Mai in Flensburg starben zwei Menschen. Foto: Staudt up-down up-down Feuer in Flensburg Verheerender Brand mit zwei Toten: Wie geht es jetzt an der Harrisleer Straße weiter? Von Mira Nagar | 17.05.2023, 17:24 Uhr

Wie das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in der Harrisleer Straße ausgebrochen ist, ist weiterhin unklar. Unterdessen hält die Welle der Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung weiter an: Für die Familien wurden Spenden von mehr als 20.000 Euro gesammelt.