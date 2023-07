Beim Blaulichttag am 15. Juli in Flensburg präsentieren sich sämtliche Einsatzkräfte rund um Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Veranstaltung am 15. Juli Blaulichttag am Hafen in Flensburg: Dieses Programm wartet auf die Besucher Von Benjamin Nolte | 14.07.2023, 08:34 Uhr

Zum nunmehr vierten Mal findet am Samstag der Blaulichttag am Hafen in Flensburg statt. Darauf können sich die Besucher freuen.